غارات عنيفة في الضاحية الجنوبية وحزب الله يعلن استهدافاً لجنود إسرائيليين

شفق نيوز/ شنت طائرات حربية اسرائيلية مساء الاثنين غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية.

واستهدفت الغارات مواقع ومباني في أحياء الليلكي وبئر العبد والمريجة بالضاحية، من دون بيان تفاصيل أكثر.

من جانبه ذكر حزب الله في بيان، أنه "استهدف تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي ‏ العديسة و كفركلا بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة، كما استهدف عناصر من الجيش عند بوابة مستعمرة شتولا بالقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة".

وجاءت الغارة الإسرائيلية بعدما دعا الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، لإخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية بشكل عاجل.

كما يتزامن ذلك مع موافقة الحكومة الإسرائيلية المصغّرة على عملية برية "محدودة" في لبنان.