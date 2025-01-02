غارات إسرائيلية عنيفة في حلب السورية

شفق نيوز/ استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي، ليل الخميس الجمعة، معامل الدفاع والبحوث العلمية في منطقة السفيرة جنوب حلب بسوريا.

وذكر المرصد السوري إن الضربات بلغت 7 حتى الآن وكانت ضخمة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان، 498 عدد الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على الأراضي السورية، منذ سقوط نظام بشار الأسد في صباح يوم 8 كانون الأول.

وشملت الغارات مطارات سورية وما تحتويه من مستودعات وأسراب طائرات، ورادارات ومحطات إشارة عسكرية، والعديد من مستودعات الأسلحة والذخائر في مواقع مختلفة بمعظم المحافظات السورية، إضافة إلى مراكز أبحاث علمية أسفرت عن تدميرها بشكل كامل وتعطيل أنظمة الدفاعات الجوية وإخراج تلك المواقع عن الخدمة.