غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية بيروت

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، توجيه ضربات إلى أهداف تابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو "سيضرب الليلة بقوة" في الشرق الأوسط، من دون اعطاء تفاصيل أكثر.

وتسببت الضربات التي توزعت في عدة بالمناطق بالضاحية، بوقوع حرائق وتصاعد لأعمدة الدخان.

وينفّذ الجيش الإسرائيلي منذ أيام غارات عنيفة على مناطق عدة في لبنان تعتبر معاقل لحزب الله الذي قتلت غارة إسرائيلية مدمّرة استهدفت الجمعة الضاحية الجنوبية لبيروت أمينه العام حسن نصرالله.

ويأتي القصف بعد ضربات صاروخية واسعة وجهتها إيران إلى إسرائيل ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، وحسن نصر الله، والعميد في الحرس عباس نيلفروشان، من قبل اسرائيل.