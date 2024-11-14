غارات إسرائيلية جديدة تستهدف الحدود السورية اللبنانية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، مساء الخميس، بأن هجوما إسرائيليا استهدف جسرا في منطقة القصير، بالقرب من الحدود مع شمال لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت صواريخ أرض جو باتجاه المقاتلات".

والقصير تضم عددا كبيرا من مقاتلي ميليشيا حزب الله في سوريا.

وجاءت الغارة بعد ساعات من غارة أخرى استهدفت دمشق ومحيطها، الخميس، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع السورية، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت أبنية سكنية في منطقة المزة داخل العاصمة وفي منطقة قدسيا الواقعة في ريف دمشق.

وأعلنت الوزارة مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين، بينهم أطفال ونساء.