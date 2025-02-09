غارات إسرائيلية تستهدف حزب الله في سوريا ولبنان

شفق نيوز/ شن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، سلسلة غارات على مواقع لحزب الله في سوريا وجنوب لبنان.

وبحسب أنباء عاجلة وردت لوكالة شفق نيوز، فقد شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على نفق تحت الأرض يعبر من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية كان يستخدمه حزب الله لنقل الأسلحة.

واستهدفت غارات إسرائيلية مرتفعات في محيط مجرى نهر الليطاني جنوبي لبنان.

كما استهدف سلاح الجو الجيش الإسرائيلي عدة مواقع لحزب الله تحتوي على ذخائر وقاذفات صواريخ كانت تشكل "تهديدا وشيكا" على الأراضي اللبنانية.

ولم يتم التعرف على حجم الخسائر لهذه الغارات الإسرائيلية على حزب الله.