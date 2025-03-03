غارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في ميناء طرطوس السوري
شفق نيوز/ شن الطيران الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في ميناء طرطوس السوري.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر قناته على "تلغرام"، أن "جيش الدفاع أغار قبل قليل في منطقة القرداحة في سوريا على موقع عسكري تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع".
وأضاف أدرعي: "نظراً للتطورات الأخيرة في المنطقة تقرر مهاجمة بنى تحتية داخل الموقع".
وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يواصل جيش الدفاع مراقبة ما يحدث على الجبهة السورية وسيعمل كل ما يتطلب لحماية مواطني دولة إسرائيل".
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن "غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة طرطوس، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن، فيما تعمل فرق الدفاع المدني والفرق المختصة على التأكد من مكان الاستهدافات".