غارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في ميناء طرطوس السوري

شفق نيوز/ شن الطيران الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في ميناء طرطوس السوري.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر قناته على "تلغرام"، أن "جيش الدفاع أغار قبل قليل في منطقة القرداحة في سوريا على موقع عسكري تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع".

وأضاف أدرعي: "نظراً للتطورات الأخيرة في المنطقة تقرر مهاجمة بنى تحتية داخل الموقع".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يواصل جيش الدفاع مراقبة ما يحدث على الجبهة السورية وسيعمل كل ما يتطلب لحماية مواطني دولة إسرائيل".

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن "غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة طرطوس، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن، فيما تعمل فرق الدفاع المدني والفرق المختصة على التأكد من مكان الاستهدافات".