غارات جوية اسرائيلية تستهدف مناطق عدة في سوريا

شفق نيوز/ دوت انفجارات جراء غارات جوية استهدف مناطق في دمشق وحمص وطرطوس وحماة، بحسب وسائل إعلام سورية.

وقال التلفزيون السوري إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان استهدف نقاطا عدة في المنطقة الوسطى".

وذكرت وسائل إعلام إن غارات جوية استهدفت نقاط عدة في محيط دمشق وريفها وحمص وريفي حماة الغربي والشمالي الشرقي، كما استهدفت إحدى الغارات مدينة مصياف جنوب غربي حماة.

وذكرت المصادر إن الطيران الإسرائيلي شن غارات متزامنة، فيما تتصدى له الدفاعات الجوية السورية.