غارات جنوبي دمشق وأنباء متضاربة حول هجوم إسرائيلي

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، يوم السبت بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة نجها جنوبي العاصمة، إلا أن ‌‏إذاعة الجيش الإسرائيلي نفت شن أي هجوم في دمشق.

ونقلت وسائل الإعلام السورية، عن مصدر أمني قوله إن "الغار على بلدة نجها استهدفت مواقع عسكرية ومساكن ضباط"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

في المقابل، ذكرت ‌‏إذاعة الجيش الإسرائيلي، في خبر عاجل أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها "تنفي شن أي هجوم إسرائيلي في دمشق".

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نفذت هجوماً على قاعدتي تدمر وتيفور وسط سوريا.

واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن "هدف الهجمات هو الحفاظ على التفوق الجوي للجيش الإسرائيلي في المنطقة".

كما أشارت إلى أن "إدارة المخابرات الجوية قامت في الآونة الأخيرة بمراقبة الأسلحة والقدرات الاستراتيجية في قاعدتي تدمر وتيفور العسكريتين الواقعتين تحت سيطرة جيش الأسد".