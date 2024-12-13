غارات اسرائيلية موسعة تستهدف عدة مواقع في سوريا

شفق نيوز/ شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء الجمعة، عدة غارات جوية استهدفت مواقع في محافظات ريف دمشق وحماة والسويداء.

كما استهدفت الغارات ثكنة عسكرية في محيط بلدة الكفر في محافظة السويداء، بالإضافة إلى مركز البحوث العلمية بمنطقة مصياف في محافظة حماة وسط سوريا.

وأيضاً، استُهدفت منطقتا الفرع 295 والفوج الأول التابع لإدارة الحرب الإلكترونية، وإدارة الوقود قرب نجها في ريف دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكثّفت إسرائيل عقب سقوط نظام بشار الأسد هجماتها على مواقع عدة في سوريا، لافتة إلى استهداف ما يقرب من 80% من القدرات العسكرية السورية، وذلك في عملية تعد من أكبر العمليات الهجومية في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي.