غارات اسرائيلية متواصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت وسط نزوح للسكان

شفق نيوز/ نفذ الجيش الاسرائيلي، يوم الأربعاء، سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت شهدت فيه بلدات الضاحية نزوحاً للسكان.

وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان عدد من المباني في ضاحية بيروت الجنوبية، ونفذ غارة على بلدة مجدل زون في جنوب لبنان.

كما نفذت طائرات الجيش الاسرائيلي غارة على منطقة الغبيري ومنطقة روضة الشهيدين في ضاحية بيروت الجنوبية ، كما تم استهداف محيط حارة حريك.

ووفقاً لمقاطع فيديو بثتها قناة الحدث، فقد شهدت بلدات الضاحية نزوحاً للسكان بعد الغارات الاسرائيلية.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 6 اشخاص وإصابة 15 آخرين إثر غارة إسرائيلية على عرمون في جبل لبنان.

كما أشار مراسل الحدث، الى أن "12 مفقودا تحت الأنقاض بعد غارة إسرائيلية في جون جنوب لبنان ⁧".