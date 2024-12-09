250 غارة خلال 48 ساعة.. إسرائيل تقصف اهدافاً عسكرية ومطارات جديدة

شفق نيوز/ جددت اسرائيل غاراتها على أهداف عسكرية داخل الأراضي السورية.

وتجددت الغارات على مطار المروحيات في عقربا بريف دمشق و مستودعات للجيش السوري في منطقة عين منين بريف دمشق.

كذلك شنت الطائرات الاسرائيلية غارات على محيط درعا السورية و معلومات عن انفجارات في مطار القامشلي شرقي سوريا.

ومساء الاثنين، أفادت وكالة رويترز، بأن انفجارات هزت العاصمة السورية دمشق، فيما أشارت وسائل إعلامية إلى سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من سوريا.

وقال شهود عيان لرويترز، إن "انفجارات دمشق كانت في برزة بالقرب من مركز الحكومة السورية ومرتبطة بإنتاج الأسلحة الكيميائية".

وذكرت وسائل إعلام، أن "غارة اسرائيلية استهدفت مقر إدارة الحرب الإلكترونية بالقرب من البهدلية المحاذية للسيدة زينب في دمشق".

من جهته؛ احصى ‏المرصد السوري أكثر من 250 غارة إسرائيلية على سوريا خلال 48 ساعة.