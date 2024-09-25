غارات اسرائيلية تخلف نحو 120 قتيلاً وجريحاً في لبنان وحزب الله يرد باستهداف مستوطنتين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء، سقوط نحو 120 قتيلاً وجريحاً بغارات اسرائيلية استهدفت جنوب وشرق البلاد، في وقت قصف فيه حزب الله مستوطنتين اسرائيليتين.

وقالت الوزارة في بيان، إن "23 شخصاً قتلوا وجرح أكثر من 95 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق البلاد اليوم".

من جانبه أعلن حزب الله، "قصف مستوطنة ساعر ومستعمرة كريات موتسكين ‏بصليات من الصواريخ".

وتصاعد خطر اندلاع حرب شاملة، بعد أن كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان بما في ذلك العاصمة بيروت، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 500 شخص وإصابة أكثر من 1600 آخرين في أكثر يوم دموي في لبنان منذ بدء حرب غزة العام الماضي.

وتقول إسرائيل إنها تريد دفع حزب الله بعيدا عن الحدود وإضعاف قدراته العسكرية حتى يتمكن نحو 60 ألف شخص اضطروا إلى إخلاء منازلهم في شمال إسرائيل.