غارات اسرائيلية تستهدف مستودعات ذخيرة تابعة لحزب الله اللبناني (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت ثلاثة مصادر أمنية ليل السبت، بأن ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات ذخيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأشارت المصادر إلى جانب شهود، إلى أن الضربات الإسرائيلية على مستودعات الذخيرة تسببت في انفجارات كبيرة.

فيما أغار الطيران الإسرائيلي على محيط بلدتي عدلون والشهابية جنوبي لبنان.

وتأتي الضربة عقب رشقة صواريخ كبيرة أطلقتها حزب الله، تجاه شمال إسرائيل والجولان.

كما يأتي هذا التطور، بعد ساعات من تنفيذ إسرائيل سلسلة غارات استهدفت ميناء الحديدة اليمني وشاركت حوالى 20 مقاتلة إسرائيلية مساء السبت في سلسلة غارات استهدفت منشآت تكرير ومخازن للوقود في ميناء الحديدة، إضافة إلى موقع رئيس لتوليد وتوزيع الكهرباء ومكاتب تابعة لشركة النفط.

وحذر حزب الله، السبت من أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الحوثيين في اليمن تشكل منعطفا خطيرا بعد أكثر من تسعة أشهر من التصعيد على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.