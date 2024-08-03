"غادروا فوراً أو أعدوا خطط طوارئ".. تحذير امريكي - بريطاني لرعاياهما في لبنان

شفق نيوز/ دعت الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، يوم السبت، رعاياهما الى مغادرة لبنان فوراً، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل.

وجاء في "التحذير الأمريكي غير العادي" للرعايا الذي نشرته السفارة الامريكية في بيروت، أن "خيارات النقل التجاري لمغادرة لبنان لا تزال متاحة، لكن العديد من شركات الطيران أوقفت أو ألغت رحلاتها، كما بيعت العديد من الرحلات. ونحن نشجع أولئك الذين يرغبون في مغادرة لبنان على حجز أي تذكرة متاحة لهم، حتى لو لم تغادر تلك الرحلة على الفور أو لم تتبع المسار الذي اختاروه أولاً".

وأضافت "يمكن للمواطنين الأمريكيين الذين يفتقرون إلى الأموال اللازمة للعودة إلى الولايات المتحدة الاتصال بالسفارة للحصول على مساعدة مالية عن طريق قروض العودة إلى الوطن".

كما لفتت إلى انه "يجب على المواطنين الأميركيين الذين يختارون عدم مغادرة لبنان إعداد خطط طوارئ لحالات الطوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترة طويلة من الزمن".

من جانبها، دعت بريطانيا رعاياها الى مغادرة لبنان على "وجه الفور".