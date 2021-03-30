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عُمان تؤكد استمرارها بالعمل مع 4 أطراف للتوصل إلى تسوية شاملة باليمن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-30T10:39:46+0000
عُمان تؤكد استمرارها بالعمل مع 4 أطراف للتوصل إلى تسوية شاملة باليمن

شفق نيوز/ أكدت سلطنة عُمان، يوم الثلاثاء، استمرارها بالعمل مع السعودية والمبعوثين الأممي والأمريكي واليمنيين للوصول إلى تسوية شاملة في اليمن.

وقالت وكالة أنباء عمان الرسمية، إنه "امتثالا لأوامر السلطان هيثم بن طارق، فإن السلطنة مستمرة في العمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في اليمن".

وأعربت سلطنة عمان عن أملها في أن "تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوّة في القريب العاجل وبما يعيد لليمن أمنه واستقراره ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة".

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