عُمان تعلن موعد الجولة الجديدة للمباحثات الأمريكية الإيرانية

شفق نيوز/ أعلن وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، يوم السبت، أن المحادثات الأمريكية الإيرانية ستستمر الأسبوع المقبل باجتماع آخر رفيع المستوى من المقرر مبدئياً عقده في 3 أيار/مايو.

وذكر البوسعيدي في أخبار عاجلة تابعتها وكالة شفق نيوز، أن المحادثات الأميركية - الإيرانية ستستمر الأسبوع المقبل، وهناك اجتماع رفيع المستوى بين الوفدين الأمريكي والإيراني في 3 أيار/مايو مبدئياً.

وأكد، أنه تمت مناقشة المبادئ الأساسية والأهداف والمخاوف الفنية خلال المحادثات الأميركية - الإيرانية اليوم.

وقبل قليل، أفادت وكالة "مهر" للأنباء، باختتام الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عمان، في مسقط، برئاسة وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتاكر.

ووصل عراقجي إلى مسقط أمس على رأس وفد سياسي وفني، واجتمع مرتين مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي لبحث ترتيبات تنفيذ المحادثات غير المباشرة.

ووصل ويتكوف إلى مسقط صباح السبت، والتقى وأجرى مشاورات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قبل إجراء محادثات غير مباشرة مع إيران خلال زيارته إلى روسيا.