عُمان تسمح للطيران الإسرائيلي عبور  الأجواء فقط دون الهبوط

شفق نيوز/ أكدت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، أن "السلطنة ستسمح للطيران الإسرائيلي بعبور أجوائها فقط، دون السماح له بالهبوط على أراضيها".

وقال رئيس هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان نايف العبري، لصحيفة "أثير"، إن "هيئة الطيران المدني مؤسسة فنية وملتزمة بمواثيق عالمية، ومنها معاهدة شيكاغو التي وقعت عام 1944 والتزمت بها جميع دول العالم".

وأضاف: "بيان الهيئة كان واضحا، للطائرات العابرة فقط، إلا إذا استجد هبوط اضطراري التزاما بما ورد في المعاهدة الدولية"، متابعا: "عدا ذلك فإن السماح ليس بالهبوط في المطارات العمانية في أي حال من الأحوال".

وفي الثالث والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، أعلنت هيئة الطيران المدني، في سلطنة عمان، "فتح المجال الجوي أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط العبور".

وكان مجلس الشورى في سلطنة عمان وافق مؤخرا، على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين عُمان وإسرائيل، رغم طرح الدولة الخليجية كدولة محتملة للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان.