"عُلّقوا على اعمدة الكهرباء".. "إعدام" فلسطينيين بتهمة التجسس لإسرائيل

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام، اليوم السبت، عن اعدام فلسطينيين اثنين بتهمة العمالة لإسرائيل في مخيم طولكرم للاجئين، وتعليقهما على عمود للكهرباء.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء على خلفية عمليات الاغتيال التي قام بها الجيش الإسرائيلي في طولكرم في الأسابيع الأخيرة.

وعلقت كتيبة الرد السريع في طولكرم قائلة: "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، دمتم لنا درعا ودمنا لكم سيفا مسلولاً".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" علّقت ليلة السبت شابين على عمود للكهرباء بعد إعدامهما، فيما تجمهر حشد حولهما.

وأوضحت أن الشابين اعترفا في فيديو مصور أنهما ساعدا الجيش الإسرائيلي في القضاء على مقاومين في طولكرم، حيث قال أحدهما إنه حصل على 17 ألف شاقل والثاني على 10 آلاف مقابل هذا التعاون.