"عيد نوروز" يجمع السفيرين السعودي والإيراني في طاجيكستان

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بأن سفيري طهران والسعودية التقيا في طاجيكستان هذا الأسبوع، احتفالاً بعيد نوروز، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ سنوات الذي يجمع مسؤولين من البلدين بشكل علني، ويأتي بعد نحو أسبوعين من توقيع اتفاق استئناف العلاقات بينهما.

وقالت وكالة "مهر" للأنباء إن سفير السعودية لدى طاجيكستان وليد بن عبد الرحمن الرشيدان حضر احتفالا أقامته السفارة الإيرانية في دوشنبه بمناسبة عيد نوروز.

ونشر السفير الإيراني في طاجيكستان محمد تقي صابري على حسابه في تويتر مجموعة صور رفقة نظيره السعودي داخل السفارة الإيرانية.

وكتب صابري في تغريدته: "استضفنا سفير المملكة العربية السعودية الموقر في الاحتفال بعيد نوروز وبدء العام الجديد في السفارة الإيرانية في طاجيكستان".

وأضاف صابري أن "العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية كدولتين مؤثرتين ومهمتين في العالم الإسلامي في منطقة غرب آسيا يمكن أن تخلق توجهاً جديداً ودوراً متزايداً في خدمة مصالح الدول والشعوب بالمنطقة"، وفقا ما أوردت وكالة "مهر".

واتفقت السعودية وإيران في وقت سابق من الشهر الجاري على استعادة العلاقات بعد سنوات من العداء الذي هدد الاستقرار والأمن في الخليج وساهم في تأجيج نزاعات في بلدان بالشرق الأوسط منها اليمن وسوريا.

وأعلن عن الاتفاق بين السعودية وإيران، الذي تم بوساطة صينية، بعد محادثات لم يعلن عنها في بكين بين كبار المسؤولين الأمنيين من البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الخميس، أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اتفق في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا وذلك "لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

وقطعت السعودية العلاقات مع إيران في 2016 بعد اقتحام سفارتها في طهران أثناء خلاف بين البلدين على خلفية إعدام الرياض لرجل دين شيعي.

كما اتهمت المملكة إيران بالمسؤولية عن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على منشآت نفطية في 2019، فضلا عن هجمات على ناقلات نفط في مياه الخليج. وتنفي إيران تلك المزاعم.