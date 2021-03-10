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عودة أميركا للاتفاق النووي.. بايدين يتريث لتلافي مواجهة علنية مع إسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-10T20:49:00+0000
عودة أميركا للاتفاق النووي.. بايدين يتريث لتلافي مواجهة علنية مع إسرائيل

شفق نيوز/ أكد مبعوث وزارة الخارجية الأميركية إلى إيران، روب مالي، يوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن، لا يريد مواجهة علنية مع إسرائيل، على غرار التي جرت في ٢٠١٥، بمجرد العودة لخطة العمل المشتركة مع طهران.

وأوضح مالي، في تصريحات صحفية، أن "بلاده لا تريد أي مواجهة أو خلاف مع إسرائيل، بشأن الملف النووي الإيراني، وأن واشنطن تريد إدارة الملف بشكل شفاف مع تل أبيب".

ولفت إلى أن  "الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة لن تؤثر على وتيرة تقدم الرئيس بايدن مع إيران".

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن كبار المسؤولين الأمنيين من الولايات المتحدة وإسرائيل، سيعقدون حوارا استراتيجيا مشتركا غدا الخميس، لمناقشة القضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف النووي الإيراني.

 

 

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