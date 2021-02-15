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عودة الرحلات الجوية بين العراق وإيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-15T06:02:57+0000
عودة الرحلات الجوية بين العراق وإيران

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الطيران الإيراني، يوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية بين العراق وإيران خلال الأسبوع الجاري مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة ضد وباء كورونا.

ونقلت وكالة إرنا الإخبارية الإيرانية، عن المتحدث باسم المنظمة الايرانية محمد حسن ذيبخش، قوله، إن رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية قد استؤنفت خلال الاسبوع الجاري بين البلدين مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

وأكد أن لا مانع من إصدار التراخيص لتسيير الرحلات الجوية الى العراق، مشيرا الى انه بعد تفشي فيروس كورونا تم فرض قيود على السفر في بعض مسارات الطيران ومن ضمنها الرحلات الجوية من ايران الى العراق.

واضاف ذيبخش انه في ضوء التوافقات الحاصلة بين البلدين فقد تقرر استئناف الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية في المسارين "طهران – نجف - طهران" و"مشهد – نجف -مشهد" بدءا من الاسبوع الجاري ولا توجد في الوقت الحاضر قيود على اصدار التراخيص لشركات الطيران الايرانية.

وأشار إلى أن هنالك في الوقت الحاضر رحلتان جويتان من طهران ورحلتان جويتان من مشهد الى النجف وبغداد وان ارسال المسافرين يستلزم موافقة العراق.

 

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