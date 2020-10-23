"عواقب وخيمة" بانتظار تركيا بسبب منظومة "إس -400"

شفق نيوز/ حذرت الولايات المتحدة، الجمعة، أنقرة من أن علاقاتهما قد تتأثر بشكل كبير بعد إجراء الأخيرة اختبارا لمنظومة الصواريخ الروسية "إس -400".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إن "نظام إس -400 لا يتوافق مع الالتزامات التي تعهدت بها تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وأضاف "نحن نعارض قيام تركيا باختبار هذه المنظومة، وقد تكون لذلك عواقب وخيمة على علاقاتنا الدفاعية".

وتابع أن "اختبار تركيا لمنظومة إس -400 يمثل عائقا كبيرا أمام التقدم في أي مكان آخر في العلاقات الثنائية"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وينظر المسؤولون الغربيون بقلق إلى تحول تركيا إلى تجار الأسلحة الروس في السنوات الأخيرة، لكن ورغم التهديد بفرض عقوبات أميركية، أكمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتفاق مع روسيا لاقتناء المنظومة.

وجراء ذلك، طردت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركيا من برنامج المقاتلات الهجومية المشتركة من طراز F-35.



