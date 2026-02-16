عواصف شديدة تقطع الكهرباء وتلغي الرحلات في نيوزلندا

شفق نيوز- ويلينغتون

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، يوم الاثنين، في تعطيل الرحلات الجوية والقطارات والعبارات، وأجبرت السلطات على إغلاق الطرق في أجزاء من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.

وأعلن المطار "إلغاء أو تأجيل معظم الرحلات الجوية من وإلى ولنجتون، عاصمة البلاد، صباح اليوم الاثنين".

وأفادت وسائل الإعلام أن "شركة طيران نيوزيلندا أوقفت عملياتها في مطارات ولنجتون ونابيير وبالمرستون نورث".

وقالت السلطات إن "الكهرباء انقطعت عن أكثر من 30 ألف عقار، بما في ذلك حوالي 10 آلاف عميل في ولنجتون"، فيما حثت السلطات سائقي السيارات في جميع أنحاء منطقة ولنجتون على "الابتعاد عن الطرق، في حين أغلقت عدة مدارس أبوابها بينما تتعامل فرق الطوارئ مع الأضرار الواسعة النطاق".

وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت أحياء شبه ريفية مغمورة بالمياه ومنازل مغمورة وأجزاء من الطرق منهارة بعد انحسار المياه.

ومنذ مطلع الأسبوع، يجتاح نظام ضغط منخفض متزايد عدة مناطق شرقي الجزيرة الشمالية مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف شديدة، وتم العثور على رجل ميت يوم السبت في سيارة مغمورة بالمياه على الطريق السريع.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة نحو الجزيرة الجنوبية غدا الثلاثاء، في حين حذرت السلطات من مزيد من الاضطرابات