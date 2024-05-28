عواصف رعدية تقتل 21 شخصاً في 4 ولايات أمريكية

شفق نيوز/ اجتاحت عواصف رعدية السهول الجنوبية للولايات المتحدة، وجبال الأوزارك، ما تسبب بمقتل 21 شخصاً على الأقل حتى ظهر الاثنين في 4 ولايات أمريكية.

وألحقت تلك العواصف أضراراً بمئات المباني، وسط تحذير خبراء الأرصاد الجوية من طقس أشد قسوة.

ويشمل إجمالي عدد القتلى المعروفين حتى الآن بسبب الطقس القاسي مطلع الأسبوع، 8 على الأقل في أركنساس، و7 في تكساس، و4 في كنتاكي، و2 في أوكلاهوما، بحسب إحصائيات سلطات الطوارئ في هذه الولايات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إنها أصدرت تحذيراً من عاصفة رعدية شديدة في أجزاء من ولايات نيوجيرزي، ونيويورك، وبنسلفانيا حتى مساء الاثنين.

وصدر التحذير لأكثر من 30 مليون شخص في الشمال الشرقي، وذلك في ظل توقع اقتراب العواصف نحو ذلك الجزء من الساحل الشرقي.

وأعلن حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، حالة الطوارئ في ولايته في وقت مبكر الاثنين، بينما قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنها أصدرت تحذيراً من عاصفة رعدية شديدة في منطقة أتلانتا وأجزاء أخرى من ولاية جورجيا وعدة مقاطعات في ولاية ساوث كارولاينا غرب البلاد، حتى عصر الاثنين على الأقل.

وقال جريج أبوت، حاكم ولاية تكساس، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن 7 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم، بينهم طفلان يبلغان من العمر عامين و5 أعوام من أسرة واحدة.

وأُصيب ما يقرب من 100 شخص، ليل السبت، عندما ضرب إعصار قوي مناطق في شمال الولاية قرب حدود ولاية أوكلاهوما.

وقالت سارة ساندرز، حاكمة آركنسو، في وقت متأخر الأحد، إن 8 أشخاص لقوا حتفهم جراء العواصف في الولاية.

وتوفي أحد سكان آركنسو، وهو مصاب بانسداد رئوي مزمن، نتيجة نقص الأكسجين عندما انقطع التيار الكهربائي.

وواجه مئات الآلاف من الأمريكيين انقطاع التيار الكهربائي، الاثنين، نتيجة للطقس السيئ، بحسب موقع تتبع انقطاعات الكهرباء، وشهدت ولاية كنتاكي وحدها أكثر من 160 ألف حالة انقطاع للتيار.