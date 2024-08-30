أعنف إعصار يضرب اليابان ويخلف عشرات القتلى والجرحى

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام يابانية، يوم الجمعة، بمصرع وإصابات العشرات، في حصيلة أولية خلفها أحد أعنف الأعاصير التي ضربت البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام أن إعصار "شانشان"، وهو أحد أعنف الأعاصير التي تشهدها اليابان منذ عقود، خلّف خمسة قتلى وعشرات الجرحى، في جزيرة كيوشو جنوبي اليابان.

ورافق الإعصار هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية من البلاد، فيما حذرت السلطات من فيضانات وانزلاقات أرضية مميتة.

ووصل الإعصار "شانشان" إلى كيوشو، الجزيرة الرئيسة جنوب اليابان، ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها إلى 252 كيلومتراً في الساعة، ما جعله أقوى عاصفة هذا العام ومن بين الأعنف التي تضرب البلاد منذ العام 1960.

وبعد ذلك، ضعف وبلغت سرعة الرياح القصوى 162 كيلومتراً في الساعة، وفق ما أفادت دائرة الأرصاد الجوية، لكنه ما زال يتسبب في هطول أمطار غزيرة على كيوشو وخارجها مع تحركه ببطء نحو جزيرة هونشو، أكبر جزر البلاد.

من جانبها، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن "خطر وقوع كارثة بسبب الأمطار الغزيرة قد يتزايد سريعا في غرب اليابان بحلول الجمعة".

وقضى ثلاثة أشخاص من العائلة نفسها في انزلاقات تربة ليل الثلاثاء في مقاطعة أيشي الواقعة على مسافة ألف كيلومتر من كيوشو، جراء أمطار غزيرة سبقت وصول الإعصار.

وأعلنت السلطات أعلى مستوى تحذير في بعض الأماكن ونصحت مئات آلاف الأشخاص بإخلاء منازلهم، لكن لم يتضح عدد الأشخاص الذين امتثلوا.

ودعت مدينة كونيساكي في منطقة أويتا في كيوشو السكان إلى "الإخلاء والذهاب إلى مكان آمن أو مكان أعلى مثل الطبقة الثانية من منازلكم" بسبب خطر الفيضانات.

وأفاد الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي بفقدان شخص الخميس، وهو رجل كان على متن قارب صغير، وإصابة شخصين بجروح خطرة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن 80 شخصاً على الأقل أصيبوا في أنحاء كيوشو.

وحولت الأمطار الأنهار إلى سيول، وحطمت الرياح النوافذ وفجرت بلاط أسطح. وأظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزيون طرقا مغمورة بالمياه وخطوط كهرباء قيد الإصلاح.

وفي مدينة ميازاكي الساحلية حيث تناثر الركام الناتج من تضرر 200 مبنى، أفادت السلطات بإصابة 25 شخصاً بجروح بعضهم بسبب زوبعة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن بعض أجزاء مقاطعة ميازاكي شهد هطول أمطار قياسية لشهر آب/ أغسطس الجاري مع تسجيل بلدة ميساتو متساقطات بلغت 791,5 مليمتراً خلال 48 ساعة.

وقال الطالب آوي نيشموتو (18 عاماً) إنه اتصل بعائلته في ميازاكي للاطمئنان اليها.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية من مدينة فوكووكا الرئيسية "منزلنا سليم لكن زوبعة ضربت ميازاكي وانقطعت الكهرباء عن بعض الأماكن. الأمر يدعو إلى القلق".

بدورها، قالت الطالبة ريو أوتسورو (19 عاماً) لوكالة الأنباء الفرنسية "هذا العام أنا بعيدة من منزل عائلتي للمرة الأولى. أشعر بالخوف قليلا كوني وحدي".

وانقطعت الكهرباء عن 187010 منازل في أنحاء الجزيرة، وفق الشركة المشغلة للمرفق العام.

ويأتي الإعصار "شانشان" بعد الإعصار "أمبيل" الذي عطل مئات رحلات الطيران والقطارات هذا الشهر. وعبى الرغم من الأمطار الغزيرة التي رافقته، لم يؤد إلا لوقوع إصابات وأضرار طفيفة.

وجاء "أمبيل" بعدما أدت العاصفة المدارية "ماريا" إلى هطول أمطار قياسية في المناطق الشمالية.

وتتشكل الأعاصير في المنطقة قرب السواحل حيث تشتد بشكل أسرع وتستمر فترات أطول فوق البر نتيجة تغير المناخ، وفق ما أظهرت دراسة صدرت الشهر الماضي.

وأوضح تقرير أصدرته "وورلد ويذر أتريبيوشن" أمس الخميس، أن تغير المناخ ساهم في قوة الإعصار "غايمي" الذي أودى بالعشرات في كل أنحاء الفيليبين وتايوان والصين هذا العام.

وعلقت مجموعة "تويوتا" العملاقة للسيارات الإنتاج في مصانعها الـ14 في اليابان.

وحذت حذوها شركتا "نيسان" و"هوندا" وعلقتا عملياتهما في مصانعهما في كيوشو، ومثلها شركات لتصنيع الرقائق بينها "طوكيو إلكترون"، وفق ما أفادت تقارير.

وتعد كيوشو مركزا لصناعة أشباه الموصلات، وقد فتحت شركة "تايوان سيماي كونداكتر مانيوفاكتشورينغ" التايوانية العملاقة لتصنيع أشباه الموصلات مصنعا هناك في شباط/ فبراير الماضي.

بدورها، ألغت الخطوط الجوية اليابانية وشركة "أنا" للطيران أكثر من ألف رحلة داخلية وأربع رحلات دولية الخميس والجمعة، ما أثر في أكثر من 44 ألف مسافر.

كذلك، أوقفت شركات السكك الحديد معظم قطارات شينكانسن السريعة بين هاكاتا في كيوشو وطوكيو، لافتة الى أن الخدمات ستعلق في أماكن أخرى الجمعة.