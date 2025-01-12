عند الحدود.. اشتباكات بين الجيش الأردني ومهربين من سوريا

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، أن قوات حرس الحدود اشتبكت مع مجموعات من "المهربين" عند الحدود السورية الأردنية.

وأوضح في بيان مقتضب، أن المهربين حاولوا اجتياز الحدود الشمالية للمملكة ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.

وعلى مدى السنوات الماضية نشطت على الحدود بين البلدين عصابات تهريب المخدرات، أبرزها حبوب الكبتاغون.

فيما اتهم مسؤولون أردنيون، وكذلك حلفاء غربيون، سابقا "ميليشيات مسلحة" بعضها متحالف مع "حزب الله اللبناني"، وتسيطر على جزء كبير من الجنوب السوري، بالوقوف وراء زيادة تهريب المخدرات والأسلحة، وفق ما نقلت رويترز.

ومنذ سنوات أصبحت سوريا الموقع الرئيسي في المنطقة لتجارة المخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات لاسيما الأمفيتامين السوري الصنع المعروف باسم الكبتاغون.

لكن منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، تعهدت الإدارة السورية الجديدة بمكافحة صناعة المخدرات، فضلا عن منع تهريبها إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الأردن.

كذلك داهمت القوات الأمنية التابعة للإدارة الجيددة عشرات المصانع والمعامل لتصنيع المخدرات، والتي تبين أنها تابعة أو تعمل تحت حماية الفرقة الرابعة التي كان يتزعمها ماهر الأسد.