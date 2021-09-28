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عناصر من داعش يغتالون مسلحين من "طالبان"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-28T13:52:30+0000
عناصر من داعش يغتالون مسلحين من "طالبان"

قتل ثلاثة مسلحين من حركة "طالبان" وجرح اثنان آخران، في ولاية كونار شرقي أفغانستان مساء يوم أمس الاثنين، في هجوم تضاربت المعلومات حول هوية منفذيه.

وكتب داود جنبيش، وهو صحافي في هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وأحد الصحفيين القلائل في العالم الذين التقوا بالزعيم السابق لـ"طالبان" الملا عمر، في تغريدة عبر "تويتر": "مقتل ثلاثة مسلحين من طالبان وإصابة اثنين على أيدي مسلحين مجهولين على دراجات نارية في ولاية كونار الشرقية".

وأضاف: "وقع الهجوم في منطقة تساوكاي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن. كانت المنطقة واحدة من أكثر المناطق أمانا حتى خلال الحكومة السابقة".

بدوره، أفاد الصحافي الأفغاني بلال سارواري، بأن "مقاتلي تنظيم "داعش" اغتالوا الليلة الماضية 3 من عناصر "طالبان" وجرحوا آخرين في منطقة تساوكاي بازار في مقاطعة كونار".

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