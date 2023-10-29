عناصر من "حماس" تتسلل من تحت الأرض وتشتبك مع الجيش الاسرائيلي وصواريخ من لبنان تستهدف مستوطنة

شفق نيوز/ تسلل عناصر مسلحة من حركة حماس إلى معبر إيريز واشتبكوا مع قوات الجيش الإسرائيلي، في أحدث حلقات الحرب الدائرة في قطاع غزة، في وقت شهدت فيه الرقعة الملتهبة الموازية في مستوطنة كريات شمونة في الشمال، وقوع أضرار مساء اليوم الأحد، عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وفي الحادث الأول، وجاءت الرواية الإسرائيلية لتتحدث عن اشتباكات مسلحة عنيفة في منطقة معبر بيت حانون (إيريز) في شمالي قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "قتلت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من المسلحين الذين كانوا على ما يبدو يحاولون التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة معبر إيريز".

وأضافت: "خرج المسلحون من فتحة نفق تحت الأرض، على بعد بضع مئات من الأمتار من معبر إيريز، وتعرفت القوات عليهم وتبادلت إطلاق النار معهم، حتى القضاء عليهم. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

ولكن الإذاعة ذاتها أفادت عن قصف بقذائف الهاون من قبل مسلحين على الجنود في منطقة المعبر.

ورسمت رواية حماس صورة مختلفة للمعركة حيث قالت إن اشتباكات مسلحة عنيفة تدور في معبر إيريز، وتحدثت عن إعطاب آليات إسرائيلية.

كما قالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس إن عناصرها تقصف بقذائف الهاون المنطقة لمنع وصول الدعم للقوات المشتبكة.

وأكدت في بيان أن عناصرها "يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة".

أما في الحادث الثاني، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب التقرير الأولي عن حالة تأهب في كريات شمونة، تم الكشف عن 6 عمليات إطلاق باتجاه الأراضي الإسرائيلية، من جنوب لبنان وردت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مصادر إطلاق النار".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار في الدقائق الأخيرة في قطاع كريات شمونة توجهت فرق نجمة داوود الحمراء إلى مواقع البحث حيث تم الإبلاغ عن وقوع أضرار على ما يبدو دون وقوع إصابات".