سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

قوات "قسد" تقتل داعشياً أثناء مداهمة في ديرالزور

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-22T14:03:51+0000
قوات "قسد" تقتل داعشياً أثناء مداهمة في ديرالزور

شفق نيوز/ تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، يوم الثلاثاء، من قتل أحد عناصر تنظيم داعش أثناء مداهمة لاعتقاله في ريف دير الزور.

وقالت مصادر محلية من ريف ديرالزور، إن قوات سوريا الديمقراطية قتلت أحد أفراد خلايا تنظيم داعش، أثناء مداهمة في حي الكتف، ضمن بلدة الشحيل الواقعة بريف دير الزور الشرقي، عندما حاول الفرار فأطلقت عليه النار واصيب بجروح بليغة وتم نقله على إثرها إلى المشفى لكنه فارق الحياة.

وأضافت المصادر ذاتها؛ أنّ قوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بمروحيات تابعة للتحالف الدولي، اعتقلت يوم الأحد الفائت عنصرين سابقين في تنظيم داعش في قرية أبريهة بريف ديرالزور، إضافة لاعتقال قيادي سابق في التنظيم في القرية ذاتها.

يشار إلى أنّ عمليات البحث والاعتقال لخلايا تنظيم داعش مستمرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بطائرات مروحية للتحالف الدولي بعد ازدياد نشاط هذه الخلايا في ريف ديرالزور في الآونة الأخيرة وقيامها بعمليات اغتيال وتفجير مفخخات تستهدف عناصر قسد.

related

سوريا الديمقراطية تتصدى لهجوم "المرتزقة": الطريق الدولي مؤمن وتحت سيطرتنا

Date: 2019-10-12 12:57:18
سوريا الديمقراطية تتصدى لهجوم "المرتزقة": الطريق الدولي مؤمن وتحت سيطرتنا

سوريا الديمقراطية تطالب بمراقبة دولية: أسرع الطرق لإنهاء كامل للأزمة

Date: 2019-10-19 12:02:17
سوريا الديمقراطية تطالب بمراقبة دولية: أسرع الطرق لإنهاء كامل للأزمة

امريكا: داعش يكسب قوة في مناطق

Date: 2019-08-20 15:14:27
امريكا: داعش يكسب قوة في مناطق

قسد تستعيد 8 قرى شمال شرق سوريا

Date: 2019-11-03 08:55:18
قسد تستعيد 8 قرى شمال شرق سوريا

ترامب: لدى داعش زعيم جديد ونحن نعرف هويته بالتحديد

Date: 2019-11-01 16:26:59
ترامب: لدى داعش زعيم جديد ونحن نعرف هويته بالتحديد

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن حادث الطعن في لندن

Date: 2019-11-30 20:07:27
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن حادث الطعن في لندن

قسد تعلن مقتل واصابة 35 تركياً وتدمير آليات

Date: 2019-11-05 17:49:07
قسد تعلن مقتل واصابة 35 تركياً وتدمير آليات

البادية السورية.. معارك عنيفة بين القوات السورية وتنظيم داعش توقع 22 قتيلا من الجانبين

Date: 2020-12-13 11:39:50
البادية السورية.. معارك عنيفة بين القوات السورية وتنظيم داعش توقع 22 قتيلا من الجانبين