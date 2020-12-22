قوات "قسد" تقتل داعشياً أثناء مداهمة في ديرالزور

شفق نيوز/ تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، يوم الثلاثاء، من قتل أحد عناصر تنظيم داعش أثناء مداهمة لاعتقاله في ريف دير الزور.

وقالت مصادر محلية من ريف ديرالزور، إن قوات سوريا الديمقراطية قتلت أحد أفراد خلايا تنظيم داعش، أثناء مداهمة في حي الكتف، ضمن بلدة الشحيل الواقعة بريف دير الزور الشرقي، عندما حاول الفرار فأطلقت عليه النار واصيب بجروح بليغة وتم نقله على إثرها إلى المشفى لكنه فارق الحياة.

وأضافت المصادر ذاتها؛ أنّ قوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بمروحيات تابعة للتحالف الدولي، اعتقلت يوم الأحد الفائت عنصرين سابقين في تنظيم داعش في قرية أبريهة بريف ديرالزور، إضافة لاعتقال قيادي سابق في التنظيم في القرية ذاتها.

يشار إلى أنّ عمليات البحث والاعتقال لخلايا تنظيم داعش مستمرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بطائرات مروحية للتحالف الدولي بعد ازدياد نشاط هذه الخلايا في ريف ديرالزور في الآونة الأخيرة وقيامها بعمليات اغتيال وتفجير مفخخات تستهدف عناصر قسد.