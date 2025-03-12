عملية نصب كبرى طالت 15 ألف مصري.. والمتهم "مستريح"

شفق نيوز/ كشفت بلاغات قدمت للشرطة المصرية، عن واقعة نصب كبيرة، أثارت صدمة واسعة بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا في صعيد مصر.

وتعمل الأجهزة الأمنية على فحص عدة محاضر حررها 30 شخصًا ضد شخص يدعى، مستريح نجع حمادي، لاستيلائه على أموال 15 ألف شخص على مستوى مصر، في عملية نصب جديدة في البلاد.

البداية كانت عندما حرر 30 شخصًا محضرًا ضد شخص يدعى "علاء. ع" يقطن بنجع حمادي في محافظة قنا استولى على أموال 15 ألف شخص على مستوى الجمهورية أقنعهم بأنه يستثمر هذه الأموال في العقارات والبورصة عن طريق شراء أسهم في الذهب والبترول.

ونقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن دفاع ضحايا مستريح نجع حمادي أن "الضحايا في ازدياد حيث استولى مستريح نجع حمادي على أموالهم عن طريق تحويلات من خلال المحافظ الإلكترونية".

وأوضح أن "المستريح" المتهم بعلمية النصب على الضحايا "صنع إعلانات ترويجية عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ثم أنشأ جروب عبر تلغرام وجمع الضحايا عليه ونصب عليهم".

وفي وقت سابق أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية نجاحها في تفكيك ثلاثة تشكيلات عصابية جديدة متورطة في عمليات نصب واحتيال إلكتروني عبر منصات "GME" و"RGA" و"BTS"، استكمالاً لجهودها في مكافحة الجرائم الرقمية بعد الضربة القوية التي وجهتها لمنصة "FBC" الاحتيالية.

وفقاً لبيان الوزارة، تلقت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من مواطنين تضرروا من هذه المنصات الإلكترونية التي تروج لنفسها عبر الإنترنت بزعم تحقيق أرباح مالية سريعة، وبعد عمليات رصد وتحر مكثفة، تمكنت قوات الأمن من ضبط 39 متهماً متورطاً في إدارة هذه المنصات.

وأسفرت المداهمات عن مصادرة كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة المرتبطة بمحافظ إلكترونية، إلى جانب سيارات فارهة، ومشغولات ذهبية، وعدد من الهواتف والحواسب المحمولة.

وأظهرت التحقيقات أن هذه المنصات تابعة لشبكة إجرامية دولية تعمل على إنشائها وتشغيلها في عدة دول، بما في ذلك مصر، حيث يتم تحويل الأموال المستولى عليها إلى عملات رقمية عبر تطبيقات إلكترونية قبل تهريبها إلى الخارج.