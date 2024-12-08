عملية مشتركة بين "المقاومة العراقية" والقوات اليمنية تضرب هدفاً حيوياً جنوبي فلسطين

شفق نيوز/ أعلنت القوات المسلحة اليمنية، يوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية بالاشتراك مع "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدفت هدفاً حيوياً جنوبي فلسطين.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، إن العملية نفذت بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله.

وشدد "قواتنا ومعهم مجاهدو المقاومة العراقية مستمرة في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة".

وجدد التأكيد على أن "العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة"، مشدداً على أن "العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".