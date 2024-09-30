عملية إسرائيلية برية "وشيكة" في لبنان

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت اليوم الإثنين، إن المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريباً.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي لم تكشف عن هويته قوله إن إسرائيل تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ قريباً.

وأضاف المسؤول أن نطاق العملية سيكون أصغر من حرب إسرائيل ضد حزب الله في 2006 وستركز على أمن التجمعات السكنية القريبة من الحدود.

يأتي هذا بينما قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الاثنين، إن مقاتلي الجماعة مستعدون لمواجهة أي غزو بري إسرائيلي للبنان، وذلك في أول خطاب علني له منذ أن قتلت إسرائيل الأمين العام للحزب حسن نصر الله في غارات جوية نهاية الأسبوع الماضي.

ويمثل مقتل نصر الله، إلى جانب تفجير أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء الجماعة واغتيال قادة كبار آخرين، أكبر ضربة لحزب الله منذ تأسيسه على يد إيران في 1982 للوقوف في وجه إسرائيل.

وتقول إسرائيل إنها ستبذل كل ما في وسعها لإعادة مواطنيها إلى منازلهم على حدودها الشمالية بأمان. ولم تستبعد شن غزو بري، وتلقت القوات الإسرائيلية تدريبات على ذلك بالفعل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لقوات متمركزة على حدود إسرائيل الشمالية "القضاء على نصر الله خطوة مهمة، لكنها ليست الأخيرة. سنستخدم كل قدراتنا، ومن بينها أنتم، من أجل ضمان عودة السكان للبلدات الشمالية في إسرائيل".