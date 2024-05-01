عملية رفح مرفوضة.. بلينكن يجدد تحذير نتنياهو من الاجتياح المحتمل

شفق نيوز/ جددت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، معارضتها للعملية العسكرية الإسرائيلية "المحتملة" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قوله إن بلاده ما زالت تعارض أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، في الوقت الحالي".

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد لبلينكن أن "العملية ليست مشروطة بأي شيء".

وكان بلينكن، قد وصل إلى إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، والتقى بالرئيس يتسحاق هرتزوغ، و ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزعيم المعارضة يائير لابيد.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن "إسرائيل قدمت مقترحا جيدا بشأن اتفاق تبادل الأسرى، وننتظر رد حركة حماس".