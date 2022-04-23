عملية اغتيال تخطئ قائداً في الحرس الثوري الإيراني وتودي بمرافقه الشخصي

شفق نيوز/ نجا العميد قائد اللواء 110 "سلمان الفارسي" التابع للحرس الثوري العميد حسين الماسي، من محاولة اغتيال بمدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان بجنوب شرق إيران، فيما قتل مرافقه.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن شهود عيان قولهم، إن شخص أو أشخاص مجهولين اطلقوا النار فجر اليوم، نحو سيارة العميد الماسي قائد لواء "سلمان الفارسي" في زاهدان، ما اسفر عن مقتل حارسه الخاص محمود آبسالان، في حين نفت إصابة العميد حسين الماسي.

هذا وأعلن مساعد محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الأمنية والشرطية، علي رضا مرحمتي، عن اعتقال الضالعين في عملية إطلاق النار على نقطة تفتيش في زاهدان مركز المحافظة.

وأشار إلى أن الضالعين في عملية إطلاق النار هذه هم اربعة اشخاص وتم اعتقالهم"، موضحاً أن "التحقيق جار معهم في الوقت الحاضر".