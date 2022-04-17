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عملة مشفرة تطيح بمسؤولة إيرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-17T19:07:24+0000
عملة مشفرة تطيح بمسؤولة إيرانية

شفق نيوز/ اعتقلت السلطات الإيرانية، يوم الأحد، نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم "شهره موسوي"، بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بقضية عملة مشفّرة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالتا "مهر" و"إيرنا"، أن "اعتقال نائبة الرئيس المكلفة بشؤون المرأة، شهره موسوي، جاء في أعقاب شكاوى عدة سجلت ضدها".

وأضافت أن "زوج نائبة الرئيس شهرة، معتقل أيضا في قضية العملة المشفرة".

وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، شهاب الدين عزيزي خادم، قد أقيل قبل شهرين، بعد عام من توليه منصبه، لاتهامه بـ"نقص في الشفافية المالية" فضلا عن توقيعه عقدا مع شركة اسرائيلية لاستيراد تقنية حكم فيديو المساعد (فار).

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