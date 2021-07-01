عملاء إيرانيون ينفذون مهمة سرية في إسرائيل واللغة فضحتهم

شفق نيوز/ كشف صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يوم الخميس، عن مهمة سرية نفذها عملاء جندتهم إيران لإثارة مشاكل داخلية في إسرائيل، مبينة أن مستوى اللغة العبرية التي استخدموها كشف عن مخططهم.

وذكرت الصحيفة أن العملاء استخدموا تقنيات بسيطة بعيدا عن مراقبة فيسبوك وتويتر، لخلق تحريض وبلبلة وخوف داخل المجتمع الاسرائيلي.

وبحسب التقرير الذي يعتمد على معطيات صفحة "FakeReporter" على تويتر، فأن الإيرانيين تحركوا في عدة مجموعات على تلغرام وواتسآب، كان قد استخدمها مؤيدو الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شركة فيسبوك، قوله إن "هذه الجهات تم رصدها وهي موجودة في إيران".

بينما قال مسؤول استخباراتي بارز للصحيفة، إن "مجموعات التواصل الاجتماعي المغلقة مثل تلغرام، هي مساحة نشاط مثالية من جانب إيران للدخول إليها، لأنها تضم مجموعات من الأشخاص مع وجهات نظر متشابهة".

وأضاف "الإيرانيون نشروا دعاية عنيفة وحتى أنهم نشروا صورا لنتنياهو على هيئة هتلر".

كما أشار التقرير إلى أن بعض الإسرائيليين اعترفوا لـ"FakeReporter" بأن أزمات كورونا والحرب في غزة وعدم الاستقرار السياسي جعلتهم أكثر عرضة للتضليل السياسي، مما سمح للإيرانيين باختيار مجموعات محددة من المتظاهرين.

وذكر التقرير أن الأمر الذي أدى إلى كشف الإيرانيين، هو أنه بعد أسابيع من نشاطاتهم، تمj ملاحظة قواعد اللغة التي استخدموها، والتي شملت تعبيرات لغوية بمستوى عال، إضافة إلى العامية التي أدت إلى إثارة الشكوك لدى أعضاء هذه المجموعة وإدراكهم أن الذي يتحدث هم من الأجانب.

وكشفت الصحيفة، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) فتح تحقيقا خاصا حول الشكاوى التي وصلت بشأن اختراق عملاء إيرانيين لهذه المجموعات.