عملاق النفط "بي بي" تعلق عمليات النقل عبر البحر الأحمر

شفق نيوز/ علقت شركة النفط العملاقة "بريتيش بتروليوم"، اليوم الإثنين، عبور جميع سفنها في البحر الأحمر، وذلك كحال غيرها من شركات النقل البحري في العالم، وذلك إثر الهجمات التي ينفذها الحوثيون في اليمن على خلفية اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه "نظرا لتدهور الوضع الأمني للنقل البحري في البحر الأحمر، قررت شركة (بريتيش بتروليوم) مؤقتاً تعليق جميع عمليات العبور من البحر الأحمر".

وكان الحوثيون قد استهدفوا يوم الجمعة الماضي سفينتي حاويات قبالة سواحل اليمن كانتا متجهتين إلى إسرائيل وفق ما أعلنوا في بيان، يأتي ذلك بعد سلسلة هجمات مشابهة، منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحماس.