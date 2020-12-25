عمرو موسى يرد على وزير خارجية صدام: مندهش من تصريحاتك

شفق نيوز/ رد أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، عمرو موسى، على التشكيك العراقي، بشأن ما قاله في مذكراته عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وتحديدا الجزء الذي كشف فيه انفعاله وصراخه أمام الأخير.

وعبر عمرو موسى في حديثه مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، أمس الخميس، عن دهشته من تصريحات وزير الخارجية العراقي الأسبق، موضحا أنه “في الثقافة العربية عندما ترفع صوتك وتتحدث بحسم ووضوح يُعد مساسا بالهيبة”.

وتابع: "مع حبي لناجي صبري، كنت أتمنى أن يتذكر كيف عملت لصالح العراق لدرجة كبيرة لمنع الحرب ضد العراق".

وأضاف أن "وزير الخارجية العراقي الأسبق رجل طيب وحاول قدر إمكانياته"، في إشارة منه إلى أنه حاول مساعدته في الأمم المتحدة.

وأكد عمرو موسى؛ أنه لا يتحدث مع الرؤساء خارج حدود الأدب، موضحا أن "ما حدث عند لقائه بالرئيس العراقي صدام حسين في عام 2002 هو أنه قال له يا سيادة الرئيس هل أنت واع لما يجري يا سيادة الرئيس الظروف صعبة جدا، لن يساعد العراق أحد أرجوك هل عندك أسلحة نووية، فأجابني بلا، فكررت السؤال، وقال لي لا".

وواصل عمرو موسى حديثه أن "صدام حسين لم يتضايق، وهو يعلم أنه يتحدث مع أمين جامعة الدول العربية، ولديه علاقات مع الأمم المتحدة، والأمر انتهى بتخويلي للحديث مع كوفي عنان وحدثت مفاوضات بعد ذلك".

وأكد أن لقائه مع الرئيس العراقي الراحل تضمن حديثا جيدا مفصلا عن الأسلحة النووية والمفتشين بلهجة واضحة.