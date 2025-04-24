عمره 15 سنة... طالب فرنسي يقتل ويصيب 4 من زملائه طعناً

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الفرنسية، يوم الخميس، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، في عملية طعن داخل مدرسة ثانوية، بمدينة نانت غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة، أن طالباً في المرحلة الثانوية قُتل وأُصيب 3 في واقعة طعن بمدرسة في مدينة نانت.

وأكدت، أنه لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان عملاً إرهابياً، وأن التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجريمة.

وأشارت إلى أن المعلمين في المدرسة تمكنوا من السيطرة على الطالب المنفذ للهجوم الذي يبلغ من العمر 15 عاماً قبل وصول الشرطة.