عمران خان يحل حكومة باكستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، يوم الأحد، حل الحكومة كما طلب من الرئيس الباكستاني حل البرلمان ودعا لإجراء انتخابات مبكرة.

جاء ذلك بُعيد رفض البرلمان الباكستاني، مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، وألغائه جلسة التصويت على سحب الثقة منه. وأفاد نائب رئيس البرلمان أسد قيصر بأن "سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان غير دستوري".

وقبلها، خرج العشرات إلى شوراع مدينة كراتشي ثاني أكبر المدن الباكستانية، تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء عمران خان، وذلك استباقاً لجلسة بالبرلمان الباكستاني، والتي عقدت اليوم، للتصويت على مقترح بإسقاط حكومة رئيس الوزراء.

وقدمت المعارضة الموحدة اقتراحاً بحجب الثقة عن خان في جلسة برلمانية، وإذا ظلت المعارضة موحدة فمن المتوقع ألا يحصل خان على الأصوات اللازمة لنجاته من اقتراع حجب الثقة، والتي تبلغ 172 صوتا.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية انتشرت بشكل مكثف في شوارع العاصمة إسلام آباد.

ودعا عمران خان أنصاره للنزول إلى الشوارع، قبيل تصويت البرلمان على حجب الثقة عنه للاحتجاج السلمي على ما وصفها بـ"مؤامرة" دُبرت خارج باكستان للإطاحة به، ملمحاً إلى إمكانية رفض نتيجة التصويت.

رئيس الوزراء الباكستاني شكك في مصداقية اقتراع سحب الثقة ضده، مجدداً اتهامه بوجود مؤامرة خارجية للإطاحة به.

وأضاف خلال برنامج بثه التلفزيون العام أجاب خلاله عن أسئلة مشاهدين تلقاها بالهاتف: "أريدكم جميعا أن تتظاهروا من أجل باكستان مستقلة وحرة".

كذلك، أكد أن الولايات المتحدة تتدخل بشكل سافر في شأن بلاده، مشيراً إلى أن محاولة عزله هي محاولة لتغيير النظام في باكستان بدعم أميركي.

من جهتها، حذرت مخابرات باكستان من عمليات تخريب واستهداف للمعارضة بعد دعوة عمران خان أنصاره للتظاهر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم عمران خان الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون باكستان، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تلقى رسالة إحاطة من سفير إسلام آباد في واشنطن قال له فيها إن مسؤولا أميركيا كبيرا أخبره أنهم يشعرون بأن العلاقات ستكون أفضل إذا ترك منصب رئاسة الوزراء.

كذلك، اتهم المعارضة بالتآمر مع واشنطن لعزله لأنه غير منحاز للغرب ضد روسيا والصين.

ووصف خصومه بأنهم "لصوص وجبناء ومخادعون".