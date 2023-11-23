عمدة نيويورك يواجه تهمة "اعتداء جنسي" تعود إلى 1993

شفق نيوز / يواجه عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إريك آدمز، تهمة الاعتداء الجنسي بعد ادعاءات ضده ساقتها سيّدة وقالت فيها إنه قام بالاعتداء جنسيا عليها سنة 1993.

وذكرت شبكة ABC الإخبارية أن امرأة اتهمت عمدة مدينة نيويورك، بالاعتداء عليها جنسيا في عام 1993، والمرأة قدمت بلاغاً ضد آدامز إلى شرطة مدينة نيويورك وضد شخصين مجهولين.

وأظهرت الوثائق أن آدامز كان نقيبا في الشرطة وقت وقوع الحادث المزعوم، وبحسب صاحبة الشكوى التي كانت أيضا موظفة في دائرة شرطة المدينة، عرّضها آدامز لـ"اعتداء جنسي"، بحسب ما نقلته المحطة التلفزيونية.

وأضاف التقرير أيضا أنّ المدعية تؤكد أنها تعرضت لإصابات جسدية ونفسية وغيرها "نتيجة لسلوك يشكل جريمة جنسية".

من جهته، قال مكتب عمدة المدينة إن آدامز لا يعرف المرأة وينفي بشكل قاطع مزاعمها، وليس لدى شرطة نيويورك أي سجل عن عمل صاحبة الشكوى في القسم، بحسب ما ذكر التقرير.