عمدة لندن مهاجماً ترامب: تنصيبه لحظة خطيرة على الغرب وبداية للفاشية

شفق نيوز/ حذر عمدة العاصمة البريطانية لندن، صادق خان، يوم الاثنين، من خطر "الفاشية المتجددة" في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال خان في مقال نُشر في صحيفة "ذا أوبزرفر" قبل تنصيب ترامب، إن لحظة التنصيب "خطيرة بالنسبة للغرب"، فعودة ترامب للرئاسة قد تذكّر بما حدث في ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي.

وحسب ما ذكرته صحيفة "تليغراف" أشار خان، الذي اشتهر بمواقفه المناهضة لترامب، إلى أن اليمين المتطرف يواصل انتشاره في العديد من الدول.

وأوضح أن العديد من السياسيين الشعبويين تمكنوا من جذب مؤيدين في سياق القلق الاقتصادي وفقدان الثقة في المؤسسات السياسية والإعلامية.

وأضاف أن هذا الاتجاه يزداد في كل من ألمانيا، حيث تسعى حركة "AfD" لتحقيق اختراق في الانتخابات الفيدرالية، وفي فرنسا، حيث يتصدر "التحالف الوطني" استطلاعات الرئاسة.

كما لفت إلى عودة ترامب في الولايات المتحدة كجزء من هذا الاتجاه.

ورغم عدم تصريح خان بأن ترامب "فاشي"، إلا أنه حذر من أن "شبح الفاشية المتجددة يطارد الغرب" في ظل تصاعد اليمين المتطرف.

في انتقاد آخر، حذر خان، إيلون ماسك، الملياردير الذي يُعتبر من أقرب حلفاء ترامب، من استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب وتعزيز الأجندات اليمينية المتطرفة.

وأكد خان أن على المليارديرات الامتناع عن استغلال منصاتهم لهذا الغرض. كما شدد على ضرورة أن تتحمل منصات التواصل مسؤوليتها في تنظيم الخوارزميات التي تسهم في نشر الكراهية.

ودعا خان الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد هذه الظواهر، مع التأكيد على أهمية تشديد القوانين مثل "قانون الأمان على الإنترنت" في المملكة المتحدة.

ورغم الانتقادات التي وجهها صادق خان، عمدة لندن، ضد دونالد ترامب، سارعت الحكومة البريطانية إلى التبرؤ من تصريحاته. فقد أكد كبير أمناء الخزانة، دارين جونز، أن الحكومة "لا توافق" على هذه التصريحات.

وأوضح أن المملكة المتحدة تتطلع إلى التعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

وقال جونز "الرئيس المنتخب ترامب يحظى بتفويض قوي من الشعب الأمريكي، ونحن نتطلع إلى العمل معه".

وقد استمر الخلاف بين خان وترامب لسنوات طويلة، حيث تبادلا الاتهامات في العديد من المناسبات.

ففي العام 2016، تحدى ترامب خان لاختبار الذكاء بعد أن وصفه العمدة بـ"الجاهل"، كما اتهمه بسلوك "مؤسف" بعد الهجوم الإرهابي على جسر لندن في 2017، ووصفه بأنه "خاسر".

وفي وقت سابق من هذا العام، عقب فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية، أعرب خان عن قلقه بشأن تأثير ذلك على الديمقراطية وحقوق النساء في العالم.

ومن جانبه، انتقد نايجل فاراج، زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" وصديق ترامب المقرب، تصريحات خان، قائلاً "خان ليس فقط عمدة فاشل، بل هو يضر بالعلاقات البريطانية الأمريكية في وقت حساس".

في حين دعت وزيرة الداخلية السابقة، بريتي باتيل، الحكومة إلى اتخاذ موقف أكثر دبلوماسية، مؤكدة على أهمية "التفاوض الجاد" مع إدارة ترامب بدلاً من إصدار التصريحات المهينة.

وفي ختام مقاله، أكد خان على ضرورة الوقوف في وجه اليمين المتطرف، مشدداً على أن "التاريخ يثبت أن الوقت للتحرك هو الآن".