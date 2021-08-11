عمان تحتضن اجتماعاً أردنياً عراقياً مصرياً لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

شفق نيوز/ احتضنت العاصمة الاردنية عمان، يوم الاربعاء، اجتماعاً أردنياً عراقياً مصرياً لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية للملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والتي انعقدت في حزيران الماضي ببغداد، والمتعلقة بالعمل الإنساني وآلية تنفيذها.

وضم الاجتماع الذي انعقد في مقر الهلال الاحمر الاردني في عمان، وفقاً لوكالة الانباء الاردنية "بترا" الرئيس العام للهلال الاحمر الاردني محمد مطلق الحديد ورئيس الهلال الاحمر العراقي ياسين عباس والمدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري رامي الناظر ورئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر في الاردن نهال حفني والمدير الاقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حسام الشرقاوي ورئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر في العراق مفتاح طويلب وعضوي اللجنة التنفيذية المركزية للهلال الاحمر الاردني سامي خصاونة ومحمد الجمل.

وعرض الحديد أبرز البنود التي خلص لها البيان الختامي للقمة الثلاثية والتي تتعلق بالعمل الانساني ومنها وقف الاعتداءات الاسرائيلية، التي تعد في صلب عمل الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر من خلال اهمية احترام القانون الدولي الانساني، داعيا الى "رصد الانتهاكات الاسرائيلية بشكل كبير وابرازها لتنبيه العالم لها وعقد مؤتمر دولي للسلام".

واشار الى ان "بنود البيان الختامي للقمة الثلاثية المتعلقة بالأزمة السورية من حيث اللاجئين وامن المجتمعات وجائحة كورونا، تلامس عمل الحركة، مشددا على انه لا بد من توعية الشباب لعدم استقطابهم من الجماعات المتطرفة وتقديم الخدمات للاجئين والتعاون لمواجهة كورونا".

ولفت الحديد الى "اهمية الامن الغذائي الذي نبه له جلالة الملك عبدالله الثاني والدور الذي يمكن ان تقوم به جمعيات الهلال الاحمر بهذا المجال". واكد المشاركون في الاجتماع انه "في ضوء اعلان القمة الاخير يجب تعزيز دور الجمعيات الوطنية للهلال الاحمر في الدول الثلاث كجهات مساعدة للسلطات العامة في تلك الدول وتعزيز دورها كشريك مفضل لحكوماتها في المجالات الانسانية والانمائية ذات الصلة وتعزيز التعاون مع الحكومات المعنية في تحقيق قرارات المؤتمرات الدولية واجندة القمة الانسانية، وخصوصا فيما يخص المحلية".

وبحث المشاركون تقوية التعاون بين جمعيات الهلال الاحمر في الدول الثلاث بمجالات التحديات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة لإبراز الجمعيات كمساهمين فريدين ولاعبين أساسيين في المجالات الانسانية ذات الصلة بالأولويات المحددة في اعلان القمة، ولا سيما في مجال الصحة وعلى وجه التحديد مكافحة كورونا، وحالات الطوارئ الاخرى والحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ وسبل العيش والامن الغذائي والاستجابة للطوارئ والعمل مع النازحين".

ويهدف الاجتماع الذي يستمر يومين الى وضع نموذج للتعاون والتكامل في المجال الانساني بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ينبثق ويتناسق مع التوجه الاستراتيجي للقيادة السياسية ووضع اطار عملي يسمح بتحديد التحديات والاحتياجات المشتركة".

وسيصدر عن الاجتماع غدا الخميس، بيان ختامي "بيان عمان" حول المخرجات والتوصيات.