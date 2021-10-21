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أعمال عنف وتحطيم محطة للوقود في لبنان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-21T07:34:51+0000
أعمال عنف وتحطيم محطة للوقود في لبنان

أقدم مجهولون على إطلاق النار على إحدى محطات المحروقات شمالي لبنان، وتكسير جميع محتوياتها من مكنات الوقود والشاشة والكاميرات والواجهات.

وبحسب موقع "لبنان 24" فإن "أهالي منطقة العبدة استفاقوا على تعدي على محطة المصري حيث أقدم ملثمون مجهولون على إطلاق النار على المحطة المذكوره وتكسير جميع محتوياتها من مكنات الوقود والشاشة والكاميرات والواجهات، من دون وقوع خسائر بشرية وفروا الى جهة مجهولة".

هذا وأقدم مواطنون لبنانيون، يوم أمس الأربعاء، على قطع الطرقات في عدد من المناطق، وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات، ليصل سعر صفيحة البنزين إلى 312 ألف و700 ليرة لبنانية.

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