على وقع فشل وقف النار في قطاع غزة.. بايدن يشبّه "حماس" بـ"داعش" و "7 أكتوبر" بـ"11 سبتمبر"

شفق نيوز/ فشل مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، بالتصويت على قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد 12 يوماً من حرب دامية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

ومشروع القرار قدمته روسيا الى مجلس الامن يهدف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

في السياق، شبّه الرئيس الاميركي جو بايدن، حركة حماس بتنظيم داعش، وقال إن "ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 سبتمبر".

وأضاف، "طالبت اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة".

واشار الى ان "إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة"، مضيفا " سنقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية".