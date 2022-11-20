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على هامش افتتاح المونديال.. أردوغان يجري محادثات مع السيسي وقادة عرب

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-20T18:20:17+0000
على هامش افتتاح المونديال.. أردوغان يجري محادثات مع السيسي وقادة عرب

شفق نيوز/ ذكرت وكالة رويترز للأنباء، يوم الأحد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر.

وافتتحت مساء الأحد فعاليات أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط حضور بارز لقادة عرب ومشجعي كرة القدم، التي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الاول المقبل.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن أردوغان صافح السيسي وأجرى لفترة وجيزة محادثات معه ومع قادة آخرين بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.

كما ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، وصل إلى الدوحة، للمشاركة في الافتتاح، تلبية لدعوة من أمير قطر.

وعلى الصعيد، نفت الرئاسة التركية التخطيط لعقد اجتماع ثنائي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش حضورهما الاحتفالية في أول لقاء بين قادة البلدين، عقب سنوات من الخلاف.

وقال مصدر بالرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك" الاخبارية الروسية، اليوم، إنه "لا خطط لعقد اجتماع ثنائي بين أردوغان والسيسي ولقائهما في قطر كان خلال حفل الاستقبال فقط".

وكانت وسائل إعلام مصرية، أعلنت مساء اليوم الأحد، عن "قمة ثلاثية بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم 2022.

وأفادت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية، بأن "هناك قمة ثلاثية تعقد الآن بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم بقطر".

وكان استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، شهد افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.

وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى ولي عهد الكويت.

كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.

 

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