على نحو مفاجئ.. زيادة الإصابات بـ"كورونا" في العالم بنسبة 80% خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية إصابة نحو 1.5 مليون شخص بفيروس "كورونا" في العالم خلال الفترة من 10 يوليو إلى 6 أغسطس، وازداد عدد الإصابات بنسبة 80% مقارنة بالأيام الـ28 السابقة.

وذكرت المنظمة أنه تم تسجيل 149210 حالة إصابة و2560 حالة وفاة في العالم خلال 4 أسابيع.

وأكدت أن "كوفيد-19"، "لا يزال يمثل تهديداً كبيراً" على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية في 5 مايو.

وأشارت إلى زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون". حيث تم رصده منذ 9 أغسطس في 48 دولة.