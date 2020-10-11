أعلى معدل إصابات خلال شهرين بكورونا امريكا

شفق نيوز/ بلغت حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة أعلى مستوى في شهرين لتسجل ما يزيد على 58 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينما بلغ معدل دخول المستشفيات في منطقة الغرب الأوسط مستويات قياسية لليوم الخامس على التوالي.

ووفقا لبيانات رويترز سجلت عشر من 50 ولاية زيادات قياسية في الإصابات اليومية الجمعة منها ولايات إنديانا ومينيسوتا وميزوري وأوهايو في الغرب الأوسط.

كما سجلت ويسكونسن وإيلينوي ما يربو على ثلاثة آلاف حالة إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي في معدل غير مسبوق على مدى يومين حتى خلال ذروة التفشي السابق في الربيع.

وسجلت ولايات غربية هي مونتانا ونيو مكسيكو وايومنغ وأوكلاهوما ووست فرجينيا أكبر قفزات في الحالات خلال يوم واحد.



