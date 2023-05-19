على متن مدمرة.. قادة ثلاثة أساطيل يعبرون مضيق هرمز لتفقد القوات الامريكية

شفق نيوز / تفقد قائد الأسطول الخامس في البحرية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، اليوم الجمعة، مدمرة "يو أس أس هاميلتون" العاملة في مضيق هرمز، بعد ان عبر على متنها مضيق هرمز برفقة نظيريه البريطاني والفرنسي.

وعبر قادة البحرية الثلاثة المضيق، على متن المدمرة بحسب بيان الأسطول الخامس، واطلعوا على عمليات المراقبة والدوريات التي تقوم بها القوات التابعة للتحالف الدولي البحري.

وتأتي الخطوة، بعد أن أعلنت البحرية الأميركية، الأسبوع الماضي، تكثيف دوريات السفن والطائرات في مضيق هرمز وحوله، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليمين في مواجهة الاستفزازات الإيرانية المتصاعدة ضد حركة الملاحة البحرية، في تلك الممرات المائية الحساسة.

وشهدت مياه الخليج سلسلة توترات في الأعوام الماضية، كان آخرها احتجاز الحرس الثوري الإيراني، في الثالث من مايو، ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز ، وفق ما أعلنت البحرية الأميركية وطهران، وقتها.

وكانت تلك العملية الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، إذ أعلنت البحرية التابعة للجيش الإيراني، في 27 أبريل، احتجاز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في مياه الخليج، وذلك في أعقاب "اصطدامها" بسفينة إيرانية.

وقبل ذلك، في سبتمبر 2022، احتجز أسطول تابع للبحرية الإيرانية سفينتَين عسكريتين أميركيتَين بدون ربان في البحر الأحمر لفترة وجيزة.

وفي نوفمبر 2021، أفرج الحرس الثوري عن ناقلة فيتنامية بعد استعادة حمولتها من النفط العائد لإيران، إثر احتجازها لنحو أسبوعين على خلفية ما قال إنها كانت محاولة أميركية لمصادرة هذه المادة.

ونفت واشنطن في حينه ذلك، مشيرة إلى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط ونقلها إلى مياهها الإقليمية.

وكان تصدير النفط يعد من أبرز موارد إيران، قبل عام 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن ملف طهران النووي، وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها.