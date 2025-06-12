على متنها 130 شخصاً.. تحطم طائرة ركاب بعد دقائق من إقلاعها

شفق نيوز/ تحطمت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة "إير إنديا" في منطقة سكنية قرب مطار أحمد آباد في الهند، ويعتقد أن على متنها أكثر من 130 شخصا.

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية، تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار سردار فالهالبهاي باتيل الدولي في أحمد آباد بولاية غوجارات غرب الهند.

وكانت الطائرة المتجهة إلى لندن، تقل على متنها ما بين 130 إلى 242 راكبا، حسب مصادر مختلفة، ووقع الحادث بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة بالقرب من المطار.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان فوق المطار، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الطائرة سقطت بالقرب من منطقة ميغانيناغار في أحمد آباد.

وتواصل السلطات الهندية التحقيق في أسباب الحادث، فيما تجري عمليات البحث والإنقاذ في الموقع.